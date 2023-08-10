غلق مخبز في زليتن يستخدم خميرة منتهية الصلاحية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الخميس غلق مخبز بالشمع الأحمر، يستخدم خميرة منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية لمفتشي المركز فرع زليتن على المخابز، رفقة أعضاء نقطة جهاز الحرس البلدي، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك».

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وسجل المفتشون مخالفات أخرى خلال الجولة وهي «غياب الإضاءة والتهوية الجيدة ببعض المحال ودرجة الحرارة داخل المخازن غير مناسبة، وأوانٍ غير صالحة للاستعمال ومحسن غير صالح للاستهلاك».

وأشار البيان إلى توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة، واتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قبل أعضاء الحرس البلدي.

أدوات غير صالحة للاستخدام رصدت خلال جولة على المخابز بزليتن، 10 أغسطس 2023، (الرقابة على الأغذية)

أدوات غير صالحة للاستخدام رصدت خلال جولة على المخابز بزليتن، 10 أغسطس 2023، (الرقابة على الأغذية)

أدوات غير صالحة للاستخدام رصدت خلال جولة على المخابز بزليتن، 10 أغسطس 2023، (الرقابة على الأغذية)

أدوات غير صالحة للاستخدام رصدت خلال جولة على المخابز بزليتن، 10 أغسطس 2023، (الرقابة على الأغذية)