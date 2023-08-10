ضبط وافد بحوزته هوية مزورة في جالو

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الواحات – جالو، اليوم الخميس، وافدا بحوزته بطاقة هوية وطنية مزورة، خلال تفتيش اعتيادي في البوابة الإلكترونية جالو.

واشتبه رجال الأمن في أوراق المتهم، ليحيلوه إلى قسم البحث الجنائي، وهناك اعترف بتزوير بطاقته عبر أحد الأشخاص في مدينة سبها مقابل 50 دينارا، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واتضح أن المتهم يحمل الجنسية التشادية، واتُخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، ثم أحيل إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

هوية وطنية مزورة بحوزة وافد، 10 أغسطس 2023، (مديرية أمن الواحات - جالو)