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«الصحة» تمد ساعات العمل في أقسام الأشعة إلى الثامنة مساءً

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 12:31 مساء
«الصحة» تمد ساعات العمل في أقسام الأشعة إلى الثامنة مساءً
شعار وزارة الصحة، (أرشيفية: الإنترنت)
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قررت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مد ساعات العمل للعاملين بأقسام الأشعة في المرافق الطبية إلى الثامنة مساءً خلال أيام الدوام الرسمي.

جاء ذلك بعد رصد الوزارة ملاحظات حول أداء تلك الأقسام، ووجود صعوبات تواجه المرضى بها خصوصا ما يتعلق بخدمات الرنين المغناطيسي، وانتظارهم لساعات طويلة وبطريقة غير منظمة داخل المرافق الصحية، حسب تعميم نشرته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وطالبت الوزارة إدارات المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية بتقديم تقارير عن معدلات الأداء داخل هذه الأقسام خلال أسبوعين من تاريخ نشر التعميم.

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