سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مركز شرطة الأوسط في العاصمة طرابلس غموض سرقة مصوغات ذهبية بقيمة مليون دينار من شقة في منطقة بومشماشة.

وتقدمت مواطنة ببلاغ حول الواقعة، حيث انتقل ضابط التحقيق لمعاينة المكان، واكتشف استعمال المتورطين في الواقعة للقوة في خلع باب الشقة، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إخفاء المسروقات في مزرعة بتاجوراء

وقادت التحقيقات إلى الاشتباه في أحد الأشخاص، وبعد أخذ أذن النيابة، داهمت قوة أمنية مكان إقامته لكنها لم تعثر على المسروقات، إلا أن المتهم اعترف بارتكابه واقعة السرقة رفقة آخر وإخفاء المسروقات في مزرعة بمنطقة تاجوراء.

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وأشار البيان إلى القبض على المتهم الثاني بالتعاون مع شرطة تاجوراء واستعادة المسروقات، مضيفا أن أحد المتهمين هو ابن أخت مقدمة البلاغ وخطط لهذه العملية. واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.