«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية على معظم الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• الرؤية جيدة.• درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.
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