«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.