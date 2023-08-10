السوق الرسمية: ارتفاع اليورو وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.27 دينار مقابل 5.26 دينار أمس، بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.12 دينار أمس.

في حين استقر متوسط سعر الدولار عند 4.79 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وتراجع الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار أمس.

كما لم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.