حالة الطقس في ليبيا (الخميس 10 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و40 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و33 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 28 و33 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.