في حوار تنشره «الوسط».. الفيتوري: المخدرات في ليبيا «جائحة» تدر مليارات الدينارات

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

جدد مسؤول بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الدعوة إلى اعتبار المخدرات «جائحة»، وإعلانها وباءً يهدد سلامة المواطنين من الجنسين، واصفا انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب الليبيين بـ«الخطير جدا» و«الكارثي».

وفي حوار تنشره جريدة «الوسط» في عددها الصادر اليوم الخميس، عبر الناطق باسم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية د.محمد الفيتوري عن أسفه من عدم الاستجابة لهذا النداء رغم خطورة المخدرات على المجتمع. وحذر الفيتوري من أن حجم تجارة المخدرات في البلاد «ربما يقدر عشرات المليارات من الدينارات، إن لم تكن أكثر من ذلك»، موضحا أن «تجارة المخدرات تدر أرباحا خيالية، وتعتبر من المغريات الكبيرة».

%10 من سوق المخدرات الفعلي في ليبيا

وكشف الفيتوري في المقابلة مع جريدة «الوسط» أن «حجم المضبوط من المخدرات والعقاقير المؤثرة على الصحة العقلية في ليبيا لا يتعدى 10% فقط من السوق الفعلي، وذلك بالنظر للكميات التي جرى ضبطها في دول الجوار قادمة إلى ليبيا، والكميات التي ضبطتها إيطاليا، لذلك نستطيع القول إن سوق المخدرات تقدر بعشرات المليارات».

ضبط تاجري مخدرات في أجدابيا

ضبط 3 متهمين بترويج المخدرات في قصر الأخيار

تخصص في تجارة المخدرات.. تفكيك تشكيل عصابي يضم موظفين في ميناء مصراتة

وعبر الناطق باسم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن اعتقاده أن «البلاد تحتاج إلى خطة طوارئ استراتيجية متكاملة تبدأ بإرادة سياسية حقيقية وتضافر كل الجهود حتى نصبح قادرين على تجفيف منابع تلك السموم التي تتسرب إلى مجتمعنا»، وقال «الخط الأمامي في مواجهة تلك السموم هو الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة».