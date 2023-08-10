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في ذكرى تأسيسه.. السفارة الأميركية تدعم الالتزام بجيش ليبي موحد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 01:01 صباحا
في ذكرى تأسيسه.. السفارة الأميركية تدعم الالتزام بجيش ليبي موحد
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت السفارة الأميركية لدى ليبيا دعمها «التزام الجنود الليبيين بليبيا آمنة وذات سيادة وجيش موحد».

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها على موقع «x» (تويتر سابقا)، لتهنئة «جميع الجنود الليبيين وهم يحتفلون بالذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي التي توافق 9 من أغسطس».

وتابعت السفارة الأميركية: «نتمنى لجميع جنودكم النجاح المتواصل ونحن ندعم التزامكم بليبيا آمنة وذات سيادة وجيش ليبي موحد».

حلت، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي، وذلك في التاسع من أغسطس العام 1940 في الأراضي المصرية، إبان فترة الحرب العالمية الثانية.

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وأقيمت في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، احتفالات بالمناسبة حضرها المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، ممثلا في رئيسه محمد المنفي وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة.

كما يشارك في الاحتفالية العسكرية كل من رئيس المخابرات العامة الفريق حسين العائب، ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد وقادة الأركان والأسلحة وآمراء المناطق العسكرية للجيش الليبي.

وأقامت أيضًا القيادة العامة احتفالية أخرى بذكرى تأسيس الجيش، أثنى خلالها المشير خليفة حفتر على دور رئاسة أركان الوحدات الأمنية، وانضباط وجاهزية كل وحداتها، حاثّا قادتها على بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة، للرفع من كفاءاتهم، وفق ما نشره مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك».

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