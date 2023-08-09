شاهد.. «تغطية خاصة» على قناة الوسط عن ذكرى تأسيس الجيش الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تخصص قناة الوسط (Wtv)، مساء اليوم الأربعاء، «تغطية خاصة» عن ذكرى تأسيس الجيش الوطني، عبر برنامجيها «وسط الخبر» و«هذا المساء».

وتدور محاور التغطية، التي تأتي تحت عنوان بعد «83 عاما.. جيشنا بين مطامع الضباط وتطفل الميليشيات»، حول الجانب التاريخي لتأسيس الجيش السنوسي، والبُعد الوطني في تكوين هذا الجيش، وعلاقته بالسياسة في تاريخ ليييا.

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كما تتطرق التغطية إلى إدارة نظام القذافي جيش ليبيا، وكسر التوازن بينه والسياسة، ثم الانتقال إلى مرحلة فبراير وآثارها على الجيش الليبي، وصولاً إلى مسارات توحيد الجيش، وعلاقتها بالصراع السياسي (لجنة 5+5).

وتناقش التغطية الإجراءات الممكنة والأخرى المستبعدة في هذه المرحلة حول الجيش الليبي ووحدته وعقيدته ودوره السياسي.

وقد حلت، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي، وذلك في التاسع من أغسطس العام 1940 في الأراضي المصرية، إبان فترة الحرب العالمية الثانية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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