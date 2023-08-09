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المنقوش تؤكد لنظيرها اليوناني حرص ليبيا على تطوير علاقاتها مع محيطها الإقليمي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 05:12 مساء
المنقوش تؤكد لنظيرها اليوناني حرص ليبيا على تطوير علاقاتها مع محيطها الإقليمي
المنقوش ونظيرها اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس. (بوابة الوسط)
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أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، لوزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريسيس، حرص ليبيا عل تطوير العلاقات مع محيطها الإقليمي.

وتلقت المنقوش، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من نظيرها وزير الشؤون الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، شدد خلاله الجانبان على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها، بحسب وزارة الخارجية الليبية.

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كما أكدت المنقوش ونظيرها اليوناني خلال الاتصال الهاتفي الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن المنقوش أكدت لنظيرها اليوناني «حرص حكومة الوحدة الوطنية على تطوير علاقات التعاون لدولة ليبيا مع محيطها الإقليمي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار المنطقة».

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