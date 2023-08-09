المنفي يُحيِّي العسكريين في ذكرى تأسيس الجيش الليبي ويثمن عزمهم لإعادة الأمن والسلام

القاهرة - بوابة الوسط

حيّا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، العسكريين بمناسبة حلول الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي، مثمنًا جهودهم وعزمهم من أجل إعادة الأمن والسلام في كافة ربوع ليبيا.

وكتب المنفي عبر حسابه على منصة «إكس» قائلًا: «أحييكم في عيد الجيش الليبي وأقدر عاليًا كل قطرة دم طاهرة نُزفت في سبيل تراب ليبيا وأثمن جهودكم في أداء الواجب وعزمكم على مواصلة البذل والعطاء حتى إعادة الأمن والسلام في كل شبر من تراب الوطن، ولنبني بلادنا على خطى الآباء والأجداد لكي نورث هذا الوطن كما ورثناه واحدًا شامخًا مزدهرًا».

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وتحل اليوم الأربعاء (9 أغسطس) الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي، الذي نشأ عقب توجيه الأمير إدريس السنوسي دعوة عاجلة إلى الزعماء الليبيين واجتماعهم بالقاهرة في 9 أغسطس 1940.

استعدادات للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش

وأعلنت مديرية أمن طرابلس، أمس الثلاثاء، إغلاق ميدان الشهداء والطرق المؤدية إليه، من بينها طريق الشط، ابتداءً مع الساعة الواحدة الليلة حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الأربعاء؛ للاحتفال بالذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي الذي سيقام بميدان الشهداء.

وخلال الساعات الماضية، شهد ميدان الشهداء استعدادات للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي المزمع اليوم الأربعاء، حيث تفقد رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد الترتيبات الجارية من الجهات المعنية.