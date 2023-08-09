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حمودة: إطلاق منصة إلكترونية وتطبيق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 02:18 مساء
حمودة: إطلاق منصة إلكترونية وتطبيق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، 9 أغسطس 2023. (صفحة حمودة على فيسبوك)
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أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، اليوم الأربعاء، إطلاق منصة إلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشترك في تغذيتها كل الجهات التي تقدم دعمًا وإسنادًا وتمويلًا للمشاريع القائمة أو المستحدثة ومن ضمنها مصارف تجارية وهيئات وصناديق حكومية.

وقال حمودة في بيان، إن المنصة الجديدة ستستقبل أفكار المشاريع الريادية، وستُسهم في توفير الجهد والوقت لأصحاب المشاريع لتنفيذ مشاريعهم، سواء كانت قائمة أو مستحدثة أو مجرد أفكار.

وتهدف المنظومة الجديدة، حسب حمودة، إلى تنظيم وتوجيه ودعم أصحاب المشاريع، وربط التواصل بينهم ومزودي الخدمة، وبينهم وبين الجهات التمويلية، فضلًا عن عملها على إبراز دور ومهام واختصاصات كل جهة من الجهات التابعة في المنظومة الاقتصادية للمشروعات، والمساعدة في تكاملها مع باقي الجهات.

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تطبيق هواتف ذكية
وكشف الناطق باسم الحكومة عن تطبيق هواتف ذكية يرافق المنظومة، ويستخدم الذكاء الصناعي «AI» في تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر «CHATBOT».

ويتيح التطبيق المنتظر لطالب الخدمة الحوار المباشر والحصول على المعلومات بشكل مختصر ودقيق، حسب حمودة.

ورهن حمودة نجاح هذه المنظومة بتعاون الأطراف المختلفة والتزامهم بتزويدها بالمعلومات والتفاعل معها والإشراف المباشر للحكومة، لضمان التنسيق الواسع و المستمر بين الأطراف المختلفة.

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