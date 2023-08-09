بالصور: صيانة دورية على معدات محطة بن جواد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، إجراء أعمال الصيانة الدورية على جميع معدات محطة بن جواد جهد 11/66 ك.ف التي جرى إنشاؤها حديثًا.

إصلاح دائرة نقل الطاقة (أجدابيا - جالو)

من جهة أخرى، أشارت الشركة، في بيان صحفي، إلى تواصل أعمال الصيانة على دائرة نقل الطاقة (أجدابيا - جالو) رقم (1) جهد 220 ك.ف.

وتجري شركة الطاقة المستديمة تغيير عوازل قديمة بأخرى جديدة لثمانية أبراج تعرضت للتآكل نتيجة العوامل الجوية تحت متابعة وإشراف الإدارة العامة لنقل الطاقة. ولا يزال العمل جاريًا على استبدال باقي العوازل القديمة على مسار الخط.



من أعمال الصيانة الدورية على جميع معدات محطة بن جواد، 9 أغسطس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال الصيانة الدورية على جميع معدات محطة بن جواد، 9 أغسطس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)