السوق الرسمية: انخفاض اليورو وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.26 دينار مقابل 5.27 دينار أمس، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.12 دينار مقابل 6.11 دينار أمس.

في حين استقر متوسط سعر الدولار عند 4.79 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وزاد سعر الدينار التونسي إلى 1.56 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.

كما لم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.