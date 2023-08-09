«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل أجدابيا...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية نشطة بعد ظهر اليوم على ساحل أجدابيا، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة من المركز اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية على معظم الساحل، سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على ساحل أجدابيا.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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