«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية نشطة بعد ظهر اليوم على ساحل أجدابيا، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة من المركز اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.