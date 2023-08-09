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حالة الطقس في ليبيا (9 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 09:45 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (9 أغسطس 2023)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء معتدلة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الساحل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 28 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على الكفرة ومناطق أقصى الجنوب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.

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