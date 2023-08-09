إيطاليا تستقبل 30 ألف مهاجر قادمين من ليبيا منذ بداية 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية استقبال 30 ألفا و495 مهاجرا غير شرعيين منذ بداية العام الجاري عن طريق البحر المتوسط بعد مغادرتهم ليبيا.

ووصل إلى إيطاليا 15 ألفا و614 مهاجرا انطلقوا من المنطقة الشرقية، و14 ألفا و849 مهاجرا من المنطقة الغربية، وفق بيانات الوزارة التي نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» أمس الثلاثاء.

غرق قاربين للمهاجرين

ويوم الأحد الماضي، فقد أكثر من 30 شخصا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا، وفق شهادات أدلى بها ناجون للمنظمة الدولية للهجرة.

- أكثر من 30 مفقودا إثر غرق قاربين لمهاجرين قبالة إيطاليا

وأوضحت المنظمة أن الناجين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصا كانوا على متن قارب، بينما جرى الإبلاغ عن فقدان ثلاثة آخرين من الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا في ظل أجواء مناخية عاصفة.