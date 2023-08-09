مدير مركز الامتحانات يعتذر لـ10 طلاب بالثانوية ضاعت أوراق إجاباتهم

القاهرة - بوابة الوسط

اعتذر مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود لـ10 طلاب بشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي ضاعت أوراق إجاباتهم، كما قدم لهم التهنئة على نجاحهم أمس الثلاثاء.

وقال مسعود: «من المُزعج أن يُحرم ابننا الطالب من فرحة النجاح يوم إعلان النتيجة»، متعهدا بالتحقيق في الموضوع، حسبما أفادت صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح أنه جرى إعادة احتساب نتائج الطلاب العشرة وتعويضهم وفقا للمادة 103 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي رقم 1013 لسنة 2022، التي تنص على «إذا فقدت ورقة الإجابة وسجلت في محضر الملاحظين، ولم يكن للتلميذ أو الطالب دور في فقدانها فيعطى درجة تساوي متوسط درجاته في المقررات الأخرى ويصدر بذلك قرار من مدير عام المركز الوطني للامتحانات».

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التحقيق مستمر في قضية الأوراق الضائعة

وأوضح مدير مركز الامتحانات أن التحقيق لا يزال متواصلًا في قضية الأوراق الضائعة، مضيفًا «مثلما أنصفنا الطلاب فإنه لن يفلت المقصرين من العقاب إداريا، وإذا اضطر الأمر أن يتحول جنائيا، وسنعتبرها قضية تزوير حتى لا تتكرر مستقبلا».

وقال مسعود إن الطلاب هم «مروة عبدالله عمر شتوان وشذى ناجم بلعيد وميارة رمضان محمد صالح ومرام ميلود مفتاح الحداد، ومحمد المنير أبو القاسم الفلاح وأحمد الصيد البشير صالح وعلي أحمد شرف امبارك وعُدي محمد سالم العمامي والمعتز بالله اشطيبة وسند الجيلاني داوود سعيد».

يشار إلى أن إجمالي أوراق الإجابة لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي لهذا العام بلغ مليونا و364 ألف ورقة إجابة.