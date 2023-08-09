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شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: ميناء الخمس.. غضب يتصاعد وصمت حكومي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 12:29 صباحا
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: ميناء الخمس.. غضب يتصاعد وصمت حكومي
برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الثلاثاء، 8 أغسطس 2023
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ناقشت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، ملابسات ما يقال عن نية ضم ميناء الخمس البحري إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة، وهو القرار الذي أثار غضب عارمًا من الأهالي، الذين طالبوا بوقف أية إجراءات فوريًا، باعتبار الميناء يمثل مصدر رزق رئيسي لهم، في المقابل يسيطر الصمت التام على حكومة الوحدة الوطنية.

وتناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ما يقال عن نية حكومة الوحدة الوطنية ضم ميناء الخمس القاعدة البحرية العسكرية، وعليه نظم عدد من أهالي المدينة وموظفي الميناء وقفة احتجاجية أول أمس الأحد اعتراضًا على القرار الذي استندوا فيه إلى مراسلة من آمر نقطة الخمس بجهاز حرس السواحل إلى مدير الميناء يطالب فيه بإخلائه من الجرافات والسفن، كما تواصلت الاحتجاجات في اليوم التالي بإغلاق الطريق الساحلي وكبري الخمس، بينما دفعت وزارة الداخلية بتمركزات أمنية قالت إنها لحفظ الأمن والاستقرار بالمدينة.

- تواصل الاحتجاجات على قرار غامض بخصوص ميناء الخمس (صور)
- «الداخلية»: تمركزات أمنية للحفاظ على الاستقرار في الخمس

ماذا يدور في الخمس، وما حقيقة الأنباء المتداولة، ولماذا تلتزم الحكومة الصمت، وهل ثمة تأجيج سياسي وراء القرار إن صح؟ كلها أسئلة ناقشها البرنامج مع كل من: عضو المجلس البلدي الخمس ورئيس لجنة النظر في موضوع الميناء جمعة علي دعباج، وأسامة عقيل أحد قيادات الحراك بالخمس، ورئيس لجنة الإشراف والتنظيم على حركة النقل بميناء الخمس حسين المنشيات.

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