شاهد في «وسط الخبر»: مأزق باتيلي.. تقلبات وتغيرات بلا نتائج

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، التطورات السياسية في الملف الليبي، في ضوء التغيرات الجديدة في المشهد والتي لا تشير إلى نتائج ملموسة على المدى القريب، ما يجعل هدف تشكيل حكومة جديدة وإجراءات انتخابات وفق رؤية البعثة الأممية في حكم المجهول.

ومع استحالة الوصول إلى موعد الانتخابات المؤمول، تثار الأسئلة حول ما إذا كان توجه النخبة الحاكمة في ليبيا حاليًا نحو تقاسم السلطة والثروة، بديلاً عن تقاسم الأعباء والتنازلات لتلبية رغبات أكثر من مليوني ناخب يأملون في انتخابات تقود إلى الاستقرار، ومن ثمّ كيف يدبر المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مخرجًا لمأزقه الحالي.

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ورغم ذلك، فإن توقع حدوث انقلاب في المشهد مع تولي محمد تكالة رئاسة مجلس الدولة يبدو مستبعدًا، كما أن علاقته برئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة جرى تضخيمها، باعتبار أن الأخير كان يشغله رحيل المشري أكثر من فوز تكالة.

وحول هذا الموضوع فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طبرق ولاء الدين خطاب، ورئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي والباحث السياسي محمد يوسف درميش.

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