إغلاق ميدان الشهداء وطرق بطرابلس خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، إغلاق ميدان الشهداء والطرق المؤدية إليه، من بينها طريق الشط، ابتداءً مع الساعة الواحدة الليلة حتى الساعة الثانية عشر ليلاً من يوم الأربعاء؛ للاحتفال بالذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي الذي سيقام بميدان الشهداء.

وخلال الساعات الماضية، شهد ميدان الشهداء استعدادات للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي المزمع غدًا الأربعاء، حيث تفقد رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد الترتيبات الجارية من الجهات المعنية.

- استعدادات في ميدان الشهداء بطرابلس للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي

وتحل غدًا الأربعاء الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي، وذلك في التاسع من أغسطس العام 1940، وذلك في الأراضي المصرية، إبان فترة الحرب العالمية الثانية.