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المشاي: العدادات الذكية خفضت الاستهلاك بـ204 ميغاوات خلال الذروة الصيفية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 10:46 مساء
المشاي: العدادات الذكية خفضت الاستهلاك بـ204 ميغاوات خلال الذروة الصيفية
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
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قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، اليوم الثلاثاء، إن تركيب 68 ألف عداد ذكي لصغار وكبار المستهلكين أسهم في ترشيد أكثر من 204 ميغاوات من الاستهلاك خلال الذروة الصيفية.

جاء ذلك خلال عرض ضوئي أمام اجتماع بمقر الشركة العامة للكهرباء بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزراء التخطيط، والدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة، بحسب بيان نشرته منصة حكومتنا على «فيسبوك».

تركيب 66.5 ألف عداد ذكي.. والتخطيط لتركيب 500 ألف أخرى بنهاية 2023
واستعرض المشاي بيانات تتعلق بالقدرات الإنتاجية والاستهلاك خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى توريد وتركيب 66 ألفًا و500 عداد ذكي لصغار المستهلكين، و1500 عداد لكبار المستهلكين، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتركيب 500 ألف عداد ذكي حتى نهاية العام الجاري 2023.

وقدم المشاي عرضًا ضوئيًا لجهود الشركة في سبيل مجابهة الذروة الصيفية، مشيرًا إلى تنفيذ 22 عمرة جسيمة أضافت للشبكة 1550 ميغاوات.

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2860 ميغاوات زيادة في القدرة المتاحة خلال الذورة الصيفية
كما أظهرت البيانات أن القدرة المتاحة خلال الذورة الصيفية 2023 وصلت إلى 8330 ميغاوات، مقارنة بـ5470 ميغاوات خلال الفترة نفسها العام الماضي 2022، وذلك بفضل إضافة 2860 ميغاوات من المشروعات الجديدة والعمرات الجسمية لوحدات التوليد.

وخلال الاجتماع بمديري إدارات شركة الكهرباء، أكد الدبيبة أن «ما أنجزته الحكومة في ملف الكهرباء غير كاف»، مشددًا على «حرص الحكومة على تقديم المزيد في سبيل ضمان استقرار الشبكة واستيعاب التوسع المتزايد في استهلاك الطاقة الكهربائية».

وأشاد بجهود العاملين في الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة عناصر الشركة عبر التدريب، ومتابعة الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، وصولًا إلى مرحلة الاستقرار الكلي للشبكة الكهربائية.

بدوره، أثنى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك على الجهود المبذولة من الشركة العامة في سبيل رفع جودة أداء الشبكة الكهربائية، مؤكدًا دعم ديوان المحاسبة لكافة البرامج والمشروعات المقدمة من الشركة وفق الخطة المعتمدة.

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
عرض ضوئي خلال اجتماع بمقر الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
عرض ضوئي خلال اجتماع بمقر الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
عرض ضوئي خلال اجتماع بمقر الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
عرض ضوئي خلال اجتماع بمقر الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
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