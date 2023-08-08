الكيلاني: الشروع في إنشاء مركز متكامل لذوي الإعاقة بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء أبوبكر الكيلاني، اليوم الثلاثاء، الشروع في إنشاء العديد من المراكز الاجتماعية، في المنطقة الجنوبية، وبينها مركز متكامل لذوي الإعاقة، وورشة للأطراف الصناعية.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع الكيلاني مع عدد من أعيان منطقة وادي الشاطئ في ديوان الوزارة في طرابلس، أثنوا خلاله على اهتمام حكومة الوحدة بالتنمية المكانية، ودعمها المؤسسات الاجتماعية، بالمنطقة الجنوبية، وفق بيان الوزارة.

من جهتها، أكدت الكيلاني اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية بجميع المناطق بهدف توصيل الخدمات لمحتاجيها.

