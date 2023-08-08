بينها محطتا تحلية.. الغاوي يبحث استئناف المشروعات المتوقفة في العوينات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في طرابلس مع عميد بلدية العوينات، قوماني محمد صالح، استئناف المشروعات المتوقفة بالبلدية الواقعة جنوب غرب ليبيا، وبينها استكمال محطتي تحلية مياه، كما ناقشا حاجة بلدية العوينات إلى مشروعات إمداد أو ربط مائي، وذلك ضمن خطة «عودة الحياة»، التي أطلقتها الحكومة.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان العوينات، ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة، عبدالمولى اعضومة المهدي، وعضو مجلس النواب عن مدينة غات، صالح همه بكده، حسب بيان الوزارة.

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المشروعات المتوقفة في العوينات

وناقش الاجتماع الأوضاع العامة بالبلديات والتحديات التي تواجه عمل المجلس البلدي، وملف المشروعات المتوقفة بالمدينة وبينها محطتا تحلية متوقفة وحاجة البلدية إلى مشروعات إمداد وربط المياه، إضافة إلى مشروع قاعة الاجتماعات والمؤتمرات بالبلدية.

وأكد الغاوي استعداد الوزارة لاستئناف المشروعات المتوقفة على أن تقوم البلدية بحصر المشروعات المتوقفة وإرسالها بشكل رسمي، على أن تتخذ الوزارة والجهات التابعة لها الإجراءات اللازمة لاستئنافها ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء.