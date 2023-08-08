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مالي تستشهد بحالة ليبيا لرفض التدخل العسكري في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 06:43 مساء
مالي تستشهد بحالة ليبيا لرفض التدخل العسكري في النيجر
وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب. (أرشيفية: الإنترنت)
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استنكر وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب تخطيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» التدخل عسكريًّا في النيجر لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، داعيًا إلى أخذ العبرة مما وصفه بـ«النتائج الكارثية في ليبيا».

وقال ديوب، في تصريحات له بعد محادثات مع نظيرته البوركينابية أوليفيا روامبا بالعاصمة باماكو مساء الإثنين، إن القوة العسكرية التي استُعملت في البلدان المجاورة أو بلدان أخرى خلَّفت نتائج كارثية بباماكو.

ويشير هذا الاستشهاد إلى التدخل العسكري المحتمل في النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإعادة السلطة إلى الرئيس بازوم.

الفوضى السياسية والأمنية في ليبيا
وفي إشارة إلى الفوضى السياسية والأمنية في ليبيا بعد تدخل دولي لاسقاط نظام معمر القذافي، قال ديوب إنه «جرى غزو العراق لتحقيق الديمقراطية، وبعد 20 عامًا لا تزال تبحث عن نفسها .. وليبيا ونماذج أخرى»، مضيفًا أن بوركينا فاسو ومالي تعارضان أي تدخل أو عملية عسكرية خارجية للتعاطي مع المشاكل السياسية الداخلية.

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وأبدت دول أعضاء في «إيكواس» بينها نيجيريا والسنغال وساحل العاج استعدادها لإرسال قوات إلى النيجر، لكنَّ اثنتين من الدول الأعضاء هما مالي وبوركينا فاسو اللتان يقودهما عسكريون أعلنتا رفضهما خيار القوة.

كما أبلغ المجلس العسكري في النيجر الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب «أمنية» وفق ما جاء في رسالة رسمية، اليوم الثلاثاء.

قوة من 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر
واتفق رؤساء أركان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الثلاثاء، على حشد قوة من 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن مسؤولين نيجيريين.

ومن المنتظر أن يجتمع قادة المجموعة الخميس المقبل في أبوجا، في إطار قمة استثنائية حول النيجر، بحسب ما أعلنته المجموعة، الإثنين، عقب انتهاء المهلة التي منحتها لإعادة الرئيس النيجري المطاح به إلى منصبه.

ويذكر أن ما يسمى بالمجلس الوطني لحماية الوطن، الذي أطاح ببازوم في 26 يوليو الماضي، قد أعلن الأحد إغلاق المجال الجوي للنيجر في ظل التهديد بالتدخل.

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