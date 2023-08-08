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الكوني يناقش مع ساباديل الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية فترة عمل السفير الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 06:01 مساء
الكوني يناقش مع ساباديل الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية فترة عمل السفير الأوروبي
ساباديل مع موسى الكوني، 8 أغسطس 2023 (مكتب النائب بالمجلس الرئاسي)
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اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستحاق الانتخابي المرتقب.

وأكد ساباديل «استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا حتى تصل مرحلة الاستقرار بنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي».

ونقل بيان عن الكوني اليوم الثلاثاء أن السفير الأوروبي أثنى على جهود المجلس الرئاسي في حلحلة عديد الملفات منها فتح الطريق الساحلي، والخطوات المتخذة بمشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة، وتوحيده للمؤسسات الحكومية.

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اللقاء جرى لمناسبة انتهاء فترة عمل ساباديل في ليبيا، إذ أشاد الأخير بالتعاون مع المجلس الرئاسي طوال فترة عمله والتي أسهمت في تطوير علاقات التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي التي سادها الود والاحترام.

البعثة الأوروبية تعمل من طرابلس قريبا 
من جانبه، قال الكوني إنه يشيد بعمل البعثة في ملفات التعاون المشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال دعم مفوضية الانتخابات، وملفات أمن الحدود والتنمية. ولفت إلى أن البعثة الأوروبية سوف تباشر أعمالها خلال الفترة المقبلة من العاصمة طرابلس.

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