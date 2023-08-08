الكوني يناقش مع ساباديل الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية فترة عمل السفير الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستحاق الانتخابي المرتقب.

وأكد ساباديل «استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا حتى تصل مرحلة الاستقرار بنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي».

ونقل بيان عن الكوني اليوم الثلاثاء أن السفير الأوروبي أثنى على جهود المجلس الرئاسي في حلحلة عديد الملفات منها فتح الطريق الساحلي، والخطوات المتخذة بمشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة، وتوحيده للمؤسسات الحكومية.

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اللقاء جرى لمناسبة انتهاء فترة عمل ساباديل في ليبيا، إذ أشاد الأخير بالتعاون مع المجلس الرئاسي طوال فترة عمله والتي أسهمت في تطوير علاقات التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي التي سادها الود والاحترام.