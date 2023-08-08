وفد من التبو يعرض على الكوني معوقات تقديم الخدمات في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

عرض وفد ضم عددًا من وجهاء وأعيان قبيلة التبو في الجنوب، على عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، المشاكل والصعوبات التي تعوق تقديم الخدمات في عديد المجالات لا سيما التعليم والصحة والبنية التحتية بالمنطقة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأكد الكوني خلال لقائه مع وفد التبو، اليوم الثلاثاء، اهتمام المجلس بالمنطقة الجنوبية بوصفهابالعمق الاستراتيجي للوطن، وحرصه على تنفيذ المشاريع التنموية في مناطقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.

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وأشاد الكوني خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، بانحياز سكان مناطق الجنوب للوطن والمحافظة على وحدة التراب الليبي طيلة السنوات الماضية، بتحملهم تدني الخدمات، وضنك الحياة فيه، وعدم مغادرته لمدن الشمال.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن وجهاء وأعيان التبو الحاضرين للقاء أثنوا من جهتهم على جهود الكوني التي تهدف لاستقرار ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، معلنين أنهم جزء منه للمساهمة في استقرار الوطن ولم شمله.

لقاء الكوني مع وفد أعيان ووجهاء التبو، الثلاثاء 8 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء الكوني مع وفد أعيان ووجهاء التبو، الثلاثاء 8 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)