أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (8 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الثلاثاء مسجلًا 5.13 دينار، وهو ذاته السعر المسجل في ختام تعاملات أمس الإثنين.

كما حافظت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) على سعر صرف عند 5.56 دينار، وكذلك الجنيه الاسترليني عند 6.50 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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الدينار التونسي والليرة التركية ظلا كذلك عند أسعار الصرف ذاتها المسجلة أمس، وهي 0.19 دينار لليرة، و1.64 دينار ليبي للتونسي.