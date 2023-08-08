«البحث عن المفقودين»: استخراج 12 جثة من مقبرة جماعية قرب قاعدة الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، استخراج 12 جثة مجهولة الهوية بين الكثبان الرملية من مقبرة جماعية جديدة بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية.

جاء ذلك استجابة لبلاغ من المدعي العام العسكري يفيد بوجود مقبرة جماعية بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية، حيث توجه فريق من إدارة البحث عن الرفات إلى مكان البلاغ، وفق بيان صادر عن الهيئة.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتفقد مواقع المقابر الجماعية في ترهونة

كريم خان: التقيت بشخص فقد 24 فردا من عائلته وآخر فقد 15 من أفراد عائلته في ترهونة

هيئة البحث عن المفقودين تعلن اكتشاف مقبرة جديدة في ترهونة

وأشارت الهيئة إلى العمل على الجثث المستخرجة بواسطة الطب الشرعي، وسحب عينات، لإحالتها إلى إدارة المختبرات بالهيئة من أجل إتمام عملية المطابقة مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين، لافتة إلى دفن الجثث حسب الطريقة الشرعية بإذن من النيابة.

استخراج جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية قرب قاعدة الجفرة الجوية، 8 أغسطس 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

استخراج جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية قرب قاعدة الجفرة الجوية، 8 أغسطس 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

استخراج جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية قرب قاعدة الجفرة الجوية، 8 أغسطس 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)