العرفي يطرح ملاحظاته حول انتخاب الرئيس في جولتين وترشح مزدوجي الجنسية

القاهرة - بوابة الوسط

طرح عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم العرفي ملاحظاته بخصوص قانون انتخاب رئيس الدولة المقدم من لجنة «6+6».

واعترض العرفي على الفقرة الثانية من المادة 12 بالقانون والتي تنص على «أن تجرى انتخابات رئيس الدولة في جولتين، يتأهل الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى إلى الجولة الثانية بغض النظر عن نسبة الأصوات التي حققاها»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

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وتطرق إلى الفقرة الرابعة من المادة 15 والتي «نصت على عدم حمل المترشح جنسية أي دولة أخرى»، متابعا: «يحتاج هذا النص إلى إعادة نظر، ونرى ألا يحرم مزدوجو الجنسية من الترشح».

وأشار إلى أن التعديل الذي طلبته رئاسة مجلس النواب على الفقرة بحيث أن تسمح بترشح مزدوج الجنسية «على أن تحجب نتيجة فوزه لحين تخليه عن الجنسية» الأخرى لا يمكن تنفيذه واقعيا، ضاربا مثلا بأن إجراءات إسقاط الجنسية في الولايات المتحدة قد تستغرق عاما كاملا، ودعا في الختام إلى إيجاد حل للفقرتين.