«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية نشطة إلى قوية على ساحل الخليج تصل سرعتها إلى 30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، أن الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح شمالية غربية إلى شمالية بينما تكون شمالية شرقية على ساحل زوارة سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر وتصل اليوم إلى مترين على ساحل مصراتة.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.