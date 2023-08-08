انطلاق برنامج الصحة المدرسية في سيدي السائح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدء تنفيذ برنامج الصحة المدرسية لطلاب المدارس المستجدين بالسنة الأولى من التعليم الأساسي من قبل المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية سيدي السائح.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن البرنامج يتضمن إجراء كشف صحي للطلاب عن الصحة العامة والعيون والأسنان، فضلًا عن قياس الطول والوزن، ومنح اللقاح الرباعي.

وأضافت أن الخدمات الطبية التي يتضمنها برنامج الصحة المدرسية، تُقدم داخل كلٍ من وحدة الرعاية الصحية الأولية فوناس، والمركز الصحي وادي الربيع، والمركز الصحي الحباشة.

وتكمن أهمية تلقي الطلاب اللقاحات الموصي بها حسب جدول التطعيمات الوطني في رفع المناعة والوقاية من الأمراض المعدية، بحسب بيان الوزارة.

-انطلاق برنامج الصحة المدرسية داخل الكفرة

برنامج الصحة المدرسية في الكفرة

وأمس الإثنين، شرعت الفرق الطبية بالمركز الصحي الريفي احويج الواقع بالبلدية في تنفيذ برنامج الصحة المدرسية للطلاب المستجدين بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يتضمن البرنامج إجراء كشوفات طبية للأطفال عن الصحة العامة، والنظر والأسنان، فضلًا عن قياس الطول والوزن، وإعطاء طعم الرباعي.

انطلاق برنامج الصحة المدرسية في سيدي السائح، 8 أغسطس (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)

انطلاق برنامج الصحة المدرسية في سيدي السائح، 8 أغسطس (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)

انطلاق برنامج الصحة المدرسية في سيدي السائح، 8 أغسطس (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)

انطلاق برنامج الصحة المدرسية في سيدي السائح، 8 أغسطس (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)