السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملتين الأوروبية والبريطانية في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد سعر اليورو إلى 5.27 دينار مقابل 5.26 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار مقابل 6.09 دينار أمس.

في حين استقر متوسط سعر الدولار عند 4.79 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

كما لم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.