العابد يبحث إنشاء مكتب عمل في سيناون

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير العمل والتأهيل وزير الخدمة المدنية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا استحداث مكتب عمل وتأهيل ببلدية سيناون، وإمكانية إطلاق دورات تدريبية مهنية بالمنطقة للباحثين عن العمل.

كما بحث العابد استهداف تدريب المرأة وشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطرق إلى ملف الإفراجات المالية لبعض القطاعات فالبلدية، وفق بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للحكومة أمس الإثنين.

-«العمل»: فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي بالتعاون مع شركة اتصالات

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل والتأهيل وزير الخدمة المدنية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا ورئيس المجلس التسييري لبلدية سيناون فوزي السباعي وأعضاء المجلس.

برنامج تدريبي بالتعاون مع شركة اتصالات

وأمس الإثنين، أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل عملية التسجيل في برنامج «التدريب أثناء العمل»، بالتنسيق مع شركة «هواوي» للاتصالات والتقنية.

وحدد الصندوق يوم حتى الأحد الموافق 13 أغسطس آخر موعد للتسجيل. للتسجيل في البرنامج اضغط هنا.

اجتماع وزير العمل مع رئيس بلدية سيناون، 7 أغسطس (صفحة الوزارة على فيسيوك)

اجتماع وزير العمل مع رئيس بلدية سيناون، 7 أغسطس (صفحة الوزارة على فيسيوك)

اجتماع وزير العمل مع رئيس بلدية سيناون، 7 أغسطس (صفحة الوزارة على فيسيوك)