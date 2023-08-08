باتيلي يبحث مع الصور تعزيز التعاون بين النيابة والبعثة الأممية لإعلاء سيادة القانون

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي مع النائب العام المستشار الصديق الصور تعزيز التعاون بين بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ومكتب النائب العام.

وقال باتيلي إنه تبادل وجهات النظر مع الصور، وسبل تعزيز التعاون بهدف «إعلاء سيادة القانون والإسهام في الاستقرار الاجتماعي والسياسي لليبيا»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الإثنين.

باتيلي يلتقي الدبيبة

وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع باتيلي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، حيث دعا خلاله القادة الليبيين إلى «الانخراط بشكل عاجل في حوار هادف وبناء» للتوصل إلى «تسوية شاملة بشأن القضايا السياسية الخلافية» من أجل قيادة البلاد إلى «انتخابات شاملة وسليمة».

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واستعرض باتيلي مع الدبيبة «التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، واتفقا على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية»، وفق التغريدة.