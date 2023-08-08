حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 8 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني استقرار حالة الطقس، مع اعتدال الأجواء على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و44 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة غدا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و34 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و32 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، تصل إلى 44 درجة مئوية على غات، وتسجل تراجعا غدا على معظم المناطق.