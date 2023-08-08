  • Alwasat News
Atwasat

خلال لقائه الدبيبة.. باتيلي يجدد دعوته إلى حوار بين القادة الليبيين لحل القضايا الخلافية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 07:27 صباحا
خلال لقائه الدبيبة.. باتيلي يجدد دعوته إلى حوار بين القادة الليبيين لحل القضايا الخلافية
لقاء باتيلي مع الدبيبة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، 7 أغسطس 2023، (حكومتنا)
alwasat radio

جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي الدعوة إلى القادة الليبيين «الانخراط بشكل عاجل في حوار هادف وبناء» للتوصل إلى «تسوية شاملة بشأن القضايا السياسية الخلافية» من أجل قيادة البلاد إلى «انتخابات شاملة وسليمة».

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

واستعرض باتيلي مع الدبيبة «التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، واتفقا على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية»، وفق التغريدة.

الدبيبة يؤكد حرص حكومته على إجراء الانتخابات
ومن جانبه جدد الدبيبة التأكيد على حرص الحكومة على المضي المباشر للانتخابات، «وفق قوانين عادلة ونزيهة»، وفق بيان حكومة الوحدة بشأن اللقاء.

- باتيلي يطلع الدبيبة على نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف الليبية
- الكوني وباتيلي يبحثان المستجدات السياسية وتداعيات الوضع في النيجر والسودان
- حفتر يجتمع مع باتيلي.. ويؤكدان على ضرورة إجراء الانتخابات

وأشار البيان إلى أن باتيلي أطلع الدبيبة على نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف الليبية بما «يخدم الوصول المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».

لقاءات باتيلي مع الأطراف الليبية
ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات المكثفة التي وعد باتيلي بتكثيفها مع مختلف الأطراف الليبية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي يأمل الليبيون والأمم المتحدة أن تتوج بإجراء الانتخابات.

والتقى باتيلي خلال الأيام الماضية كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكذلك قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة يعتمد نتائج الدوري الممتاز بتتويج الأهلي طرابلس بطلًا وهبوط شباب الجبل والمحلة

اتحاد الكرة يعتمد نتائج الدوري الممتاز بتتويج الأهلي طرابلس بطلًا وهبوط شباب ...
التحدي يعزز صفوفه بصفقات جديدة أبرزها «مانديلا ومرسال» أملًا في تحسين الصورة

التحدي يعزز صفوفه بصفقات جديدة أبرزها «مانديلا ومرسال» أملًا في تحسين الصورة
تأهل المروج والبرانس ووفاق أجدابيا إلى تصفيات الصعود للممتاز وهبوط خالد بن الوليد

تأهل المروج والبرانس ووفاق أجدابيا إلى تصفيات الصعود للممتاز وهبوط خالد بن ...
وزير الخارجية المصري: الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب أو من مسبباتها

وزير الخارجية المصري: الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب أو من مسبباتها
كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات

كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات
«باربي».. أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار

«باربي».. أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار
موقف ليبيا غير واضح من توجّه «إيكواس» نحو التدخل العسكري في النيجر

موقف ليبيا غير واضح من توجّه «إيكواس» نحو التدخل العسكري في النيجر
حافظ قدور يقدم استقالته من «الحكومة المكلفة» لعقيلة صالح ويتهم حماد بـ«عدم الكفاءة والمحسوبية»

حافظ قدور يقدم استقالته من «الحكومة المكلفة» لعقيلة صالح ويتهم حماد بـ«عدم ...
مستذكرا الحالة الليبية.. الرئيس الجزائري يرفض التدخل العسكري في النيجر

مستذكرا الحالة الليبية.. الرئيس الجزائري يرفض التدخل العسكري في النيجر
شاهد في «هذا المساء»: المشري يترك الساحة للدبيبة بالصندوق

شاهد في «هذا المساء»: المشري يترك الساحة للدبيبة بالصندوق
جواو فيليكس يوافق على الانضمام إلى الهلال السعودي

جواو فيليكس يوافق على الانضمام إلى الهلال السعودي
العراق يسعى لتحرك دولي ضد مسؤولين سابقين بسبب «سرقة القرن»

العراق يسعى لتحرك دولي ضد مسؤولين سابقين بسبب «سرقة القرن»
كاريكاتير خيري - المشري يُغادر رئاسة مجلس الدولة بعد 5 سنوات

كاريكاتير خيري - المشري يُغادر رئاسة مجلس الدولة بعد 5 سنوات
المنفي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي (صور)

المنفي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي (صور)
الشلماني: قضايا حل مجلس اتحاد الكرة منظورة أمام المحاكم ونمارس عملنا باستقلالية

الشلماني: قضايا حل مجلس اتحاد الكرة منظورة أمام المحاكم ونمارس عملنا باستقلالية
4 رسائل من تكالة في أول كلمة بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة (فيديو)

4 رسائل من تكالة في أول كلمة بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة (فيديو)
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»

أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»
شاهد.. عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط مسعود سليمان في لقاء خاص مع قناة «الوسط»

شاهد.. عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط مسعود سليمان في لقاء خاص مع قناة «الوسط»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
محللون لـ«نوفا»: تغيير رئاسة مجلس الدولة يعزز موقف الدبيبة ويبعد الانتخابات
محللون لـ«نوفا»: تغيير رئاسة مجلس الدولة يعزز موقف الدبيبة ويبعد ...
شاهد في برنامج «فلوسنا»: قرار تنظيم استيراد السلع.. لصالح كبار التجار أم حماية للمستهلك؟
شاهد في برنامج «فلوسنا»: قرار تنظيم استيراد السلع.. لصالح كبار ...
وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة في سرت
وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة في سرت
منظمة الهجرة: 600 ليبي عادوا من السودان بفعل الحرب
منظمة الهجرة: 600 ليبي عادوا من السودان بفعل الحرب
شاهد في «وسط الخبر»: تداعيات ما بعد المشري.. ولماذا تجاهل باتيلي فوز تكالة؟
شاهد في «وسط الخبر»: تداعيات ما بعد المشري.. ولماذا تجاهل باتيلي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
افتتاح مركز لتدريب وتأهيل المرأة في أبوسليم
افتتاح مركز لتدريب وتأهيل المرأة في أبوسليم...
ضبط تاجري مخدرات في أجدابيا
ضبط تاجري مخدرات في أجدابيا...
خلال لقائه الدبيبة.. باتيلي يجدد دعوته إلى حوار بين القادة الليبيين لحل القضايا الخلافية
خلال لقائه الدبيبة.. باتيلي يجدد دعوته إلى حوار بين القادة ......
شاهد في «وسط الخبر»: تداعيات ما بعد المشري.. ولماذا تجاهل باتيلي فوز تكالة؟
شاهد في «وسط الخبر»: تداعيات ما بعد المشري.. ولماذا تجاهل ......
منظمة الهجرة: 600 ليبي عادوا من السودان بفعل الحرب
منظمة الهجرة: 600 ليبي عادوا من السودان بفعل الحرب...
المزيد