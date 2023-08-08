خلال لقائه الدبيبة.. باتيلي يجدد دعوته إلى حوار بين القادة الليبيين لحل القضايا الخلافية

القاهرة - بوابة الوسط

جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي الدعوة إلى القادة الليبيين «الانخراط بشكل عاجل في حوار هادف وبناء» للتوصل إلى «تسوية شاملة بشأن القضايا السياسية الخلافية» من أجل قيادة البلاد إلى «انتخابات شاملة وسليمة».

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

واستعرض باتيلي مع الدبيبة «التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، واتفقا على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية»، وفق التغريدة.

الدبيبة يؤكد حرص حكومته على إجراء الانتخابات

ومن جانبه جدد الدبيبة التأكيد على حرص الحكومة على المضي المباشر للانتخابات، «وفق قوانين عادلة ونزيهة»، وفق بيان حكومة الوحدة بشأن اللقاء.

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وأشار البيان إلى أن باتيلي أطلع الدبيبة على نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف الليبية بما «يخدم الوصول المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».

لقاءات باتيلي مع الأطراف الليبية

ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات المكثفة التي وعد باتيلي بتكثيفها مع مختلف الأطراف الليبية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي يأمل الليبيون والأمم المتحدة أن تتوج بإجراء الانتخابات.

والتقى باتيلي خلال الأيام الماضية كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكذلك قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني.