«الداخلية» تدرس منع استيراد السيارات المستعملة من دون «الكتلايزر»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، منع دخول السيارات المستعملة المستوردة التي لا تحتوي على علبة البيئة أو ما يعرف بـ«الكتلايزر».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد مع وكيل وزارة البيئة إحنين المعاوي، وذلك لمناقشة الإجراءات اللازمة حيال المركبات الآلية التي تنبعث منها غازات ملوثة للهواء الجوي ومخالفة أصحابها.

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يذكر أن وظيفة «الكتلايزر» في السيارة هي القيام بتحويل الغازات السامة الناتجة عن احتراق الوقود إلى غازات غير سامة وغير ملوثة للهواء.