مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون انتخابات رئيس الدولة غدًا الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

علق مجلس النواب جلسته الرسمية التي عقدها اليوم الإثنين بمقره في مدينة بنغازي إلى غد الثلاثاء، وذلك لاستكمال المناقشات حول قانون انتخاب رئيس الدولة، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق في تصريح صحفي: إن المجلس «شرع في مناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة وجرى خلال جلسة اليوم تلاوة مواد القانون البالغة 89 مادة وفُتح المجال لأعضاء مجلس النواب لدراسة مواد القانون إلى يوم غدٍ الثلاثاء»، منوها إلى أن «الجلسة سوف تستأنف يوم غدٍ في تمام الساعة 11 بعد تعليقها اليوم».

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وقبل تعليق الجلسة إلى الغد، أعلن بليحق تعليق الجلسة لمدة نصف ساعة، وذلك بعدما قام النائبان الأول والثاني لرئيس المجلس بقراءة التعريفات الخاصة في قانون انتخاب رئيس الدولة وأيضًا الإشارة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كالجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات.

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 7 أغسطس 2023. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 7 أغسطس 2023. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 7 أغسطس 2023. (مجلس النواب)