أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الإثنين 7 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا مقابل الدينار في تعاملات السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بالسعر المسجل الأحد، بينما استقرت أغلب العملات الأجنبية الرئيسة الأخرى.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.130 دينار مقارنة بـ5.125 دينار، الأحد الماضي، وفق صفحة «السيل» على موقع «فيسبوك» المعنية بالسوق الموازية.

أما متوسط سعر صرف اليورو فاستقر عند مستوى 5.56 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.50 دينار.

واحتفظ سعر الليرة التركية بمستوى 0.19 دينار المسجل الأحد، كذلك احتفظ الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار، وثبت سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 235 دينارًا.