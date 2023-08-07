ضبط وافد سرق أخشابا من مزرعة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مركز شرطة النواقية في مدينة بنغازي وافدًا مصريًا سرق أخشابًا من مزرعة مواطن.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى حول رؤيته المتهم وهو يسرق الأخشاب المُستخدمة في البناء من مزرعته بمنطقة النواقية، ثم شحنها على سيارة نقل، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتوجه أفراد وحدة التحقيق والتحريات بالمركز إلى المكان، حيث شاهدوا المطلوب وهو بصدد المغادرة بالسيارة المبلغ عنها، ثم جرى إيقافه وضبطه، ونقل إلى مركز الشرطة، واعترف هناك بما نسب إليه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.