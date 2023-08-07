حادث سرقة يقود إلى ضبط 4 مهاجرين غير شرعيين ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، القبض على أربعة أشخاص وافدين، دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وسرقوا معدات من ورشة مواطن بالمنطقة الصناعية وضُبطوا مُتلبسين بتعاطي وحيازة مادة الحشيش المُخدرة.

جاء ذلك إستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة الصابري بتعرضه لسرقة بعض المعدات من ورشته بالمنطقة الصناعية بودزيرة من أربعة أشخاص من الجنسية المصرية.

تعاطي مخدرات وحيازة حشيش

وأسفرت جهود التحري وجمع المعلومات عن المطلوبين عن تحديد مكان إقامتهم وضبطهم متلبسين بتعاطي المخدرات وحيازة قطعتين من مادة الحشيش المُخدرة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي.

القبض على عدد من المتسولين في محيط المساجد بطرابلس

ضبط 3 متهمين بترويج المخدرات في قصر الأخيار

العثور على 50 كيلو غرامًا من الحشيش قرب الحدود «الليبية- التونسية»

وقاوم المتهمون رجال التحريات وجرى ضبطهم مع المسروقات والانتقال بهم إلى المركز. واعترفوا بالسرقة وتعاطي المخدرات وحيازتها ودخولهم للبلاد بطريقة غير شرعية، وتقرر إحالتهم إلى النيابة العامة، وفق البيان.

أحد المتهمين عقب القبض عليه في مركز شرطة الصابري، 6 أغسطس 2023. (مديرية أمن بنغازي)

أحد المتهمين عقب القبض عليه في مركز شرطة الصابري، 6 أغسطس 2023. (مديرية أمن بنغازي)

أحد المتهمين عقب القبض عليه في مركز شرطة الصابري، 6 أغسطس 2023. (مديرية أمن بنغازي)

أحد المتهمين عقب القبض عليه في مركز شرطة الصابري، 6 أغسطس 2023. (مديرية أمن بنغازي)