السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.78 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وفي حين ثبت سعر اليورو عند 5.26 دينار، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.09 دينار مقابل 6.10 دينار أمس.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وتراجع الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار أمس.

كما لم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.