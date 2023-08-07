«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح شمالية غربية بوجه عام وتكون شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على ساحلي زوارة وطرابلس سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر ويصل غداً إلى مترين على الساحل من الخمس إلى سرت.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.