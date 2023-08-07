«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح شمالية غربية بوجه عام وتكون شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على ساحلي زوارة وطرابلس سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر ويصل غداً إلى مترين على الساحل من الخمس إلى سرت.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية غربية بوجه عام وغربية اليوم على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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