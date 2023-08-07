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موقف ليبيا غير واضح من توجّه «إيكواس» نحو التدخل العسكري في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 09:39 صباحا
موقف ليبيا غير واضح من توجّه «إيكواس» نحو التدخل العسكري في النيجر
علم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس». (أرشيفية: الإنترنت)
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انتهت أمس الأحد، مهلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» لقادة الانقلاب في النيجر الرافضين لمطلب عودة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم، مفسحة المجال لإمكانية شن عملية عسكرية وتدخل غربي تحت غطاء أفريقي لم تعلن ليبيا صراحة موقفها بشأنه.

بعد انتهاء مهلة «إيكواس»، التي تقول أنها وضعت خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر لم تكشف توقيته الزمني، استبقت المجموعة الأمر ودخلت في مشاورات مع أهم دولتين مجاورتين بحثاً عن «شرعية» ما ستقدم عليه حيث تواصل المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا الذي يرأس الهيئة مع القادة الجزائريين والليبيين بشأن الوضع في جمهورية النيجر.

وبينما عبرت الجزائر صراحة عن رفضها للانقلاب العسكري على بازوم ورفضت «خيار اللجوء إلى القوة»، شدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في مقابلة ليلة الأحد رفضه القاطع للتدخل العسكري.

المنفي يشدد على احترام الشرعية الدستورية
أما رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي تسلم، السبت، رسالة خطية من رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، تتعلق بالأوضاع في النيجر، اكتفى بالتشديد على أهمية تضافر جهود دول جوار النيجر (ليبيا والجزائر وتشاد) مع المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) للوصول بالأوضاع في النيجر إلى ما يحقق احترام الشرعية الدستورية وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار في النيجر وفي الإقليم. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الرسالة سلمها بابا غانا كينجيبي المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا.

في السياق، قال وزير الدفاع التشادي داوود يحيى إن بلاده لن تتدخل عسكرياً في النيجر، وحث الجميع على الحوار لعودة الاستقرار إلى هذا البلد. ودعا يحيى شعب النيجر إلى الانتباه لما سماه المخاطر المحدقة ببلدهم.

ليبيا والتدخل العسكري في النيجر
وإن كانت ليبيا على العموم تدعم شرعية الرئيس بازوم، إلا أنها لا تبدي موقفاً حازماً من رفض تدخل عسكري آخر في جوارها الجنوبي الهش. ويدفع رئيس الوزراء في حكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم، باتجاه هذا التدخل العسكري إذ صرح في مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية السبت، أنه يثق في الخبراء العسكريين لمجموعة «إيكواس» إذا اضطروا للتدخل العسكري في النيجر، مضيفاً أن هذا التدخل من الطبيعي أن يثير قلقاً في المنطقة.

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المنفي يتلقى رسالة «ثالثة» من رئيس «إيكواس» بشأن النيجر

بدوره، يحذر القائد السابق للأركان العامة للجيش في النيجر، ونائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلد الجنرال ساليفو مودي، من أن أي تدخل عسكري أجنبي في بلده سيقود منطقة الساحل عموماً نحو السيناريو اللبناني، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم لن يقبلوا تحويل النيجر «ليبيا جديدة».

وقال الجنرال مودي في تصريحه، إنه ناقش في بوركينا فاسو ومالي تخطيط دول «إيكواس» لعملية عسكرية في النيجر، وأضاف «إنهم يطرحون إمكانية تدخل عسكري، لقد تحدثتُ حول هذه الوضعية، لأننا لا نريد للنيجر أن يصبح ليبيا جديدة، وسنوحد جهودنا حتى لا يحدث ذلك». وأكد أنه «بالتنسيق مع إخوتنا في بوركينا فاسو (وفي مالي) قررنا القيام معاً بمجموعة من الأنشطة، من أجل أن نقف في وجه هذه الوضعية»، دون تحديد طبيعة هذه الأنشطة.

ولاحقاً نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول عسكري غربي أن قادة الانقلاب في النيجر طلبوا المساعدة من مجموعة «فاغنر» الروسية. وذكرت الوكالة أن أحد قادة الانقلاب زار مالي، وأجرى اتصالات مع أحد أفراد فاغنر، وأبلغه بحاجة قادة الانقلاب لمساعدة المجموعة العسكرية الروسية الموجودة في مالي للتعامل مع التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). ووفق الوكالة، فإن الطلب جاء خلال لقاء بين الجنرال النيجري ساليفو مودي وممثل عن فاغنر في مالي. وقال مسؤول غربي إن الانقلابيين في النيجر يحتاجون إلى فاغنر لضمان بقائهم في السلطة، كاشفاً عن أن المجموعة العسكرية الروسية تدرس الطلب.

مبادرة سياسية ليبية للتدخل؟
في المقابل، فان ليبيا تترقب بقلق شديد تطورات الوضع حيث اقتصرت مواقف حكومة الوحدة الوطنية على التصريحات الدبلوماسية مع دولة النيجر التي لا تسيطر قواتها على الحدود الجنوبية والشرقية معها. أما نائب رئيس حكومة المكلف من البرلمان سالم الزادمة، فقد صرّح إنه اطمأن هاتفياً مساء الثلاثاء على صحة وسلامة من وصفه بالرئيس المُنتخب وأفراد أسرته، ونقل عن بازوم شكره وامتنانه لهذا الاتصال. وأعلن استعداده لتبني مبادرة سياسية للتدخل، والتوسط لحل هذه الأزمة السياسية الخطيرة سلمياً، وتجنيب النيجر مخاطر النزاع والتدخلات الأجنبية السلبية.

في حين أكد الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة الليبية تراقب دول الجوار التي تشهد توترات لمنع استغلال أراضي هذه الدول في القيام بهجمات ضد الدولة الليبية. وقال المسماري في مؤتمر صحفي، الخميس، إن «القوات الليبية متيقظة على الحدود مع النيجر والسودان»، متوقعاً أن تكون هناك عمليات نزوح إنساني ومحاولات تسلل لعناصر إرهابية إلى التراب الليبي.

وتحتاج الحدود الليبية التي يبلغ طولها 4800 كيلومتر إلى 4200 جندي ليبي لتأمينها، حسب المسماري.

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