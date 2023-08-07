حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 7 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تظل الأجواء معتدلة على أعلب مناطق ليبيا، وتكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على الخليج من سهل بنغازي وحتى أمساعد، خلال اليومين القادمين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، درجات الحرارة وتوقعاتها لحالة الطقس على المناطق الليبية المختلفة، إذ من المتوقع أن تنخفض الحرارة نسبيًا غدًا الثلاثاء.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية، مع نشاط رياح غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ونشاط رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوجح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 28 و33 درجة مئوية.

-حالة الطقس في ليبيا (الأحد 6 أغسطس 2023)

الجفرة- سبها- غات - غدامس- الحمادة:

السماء صافية، مع وجود رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم على الحمادة، وتكون درجات الحرارة القصوى بين 38 و44 درجة مئوية، وتتراجع يوم الغد على أغلب المناطق.