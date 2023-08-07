«العمل»: فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي بالتعاون مع شركة اتصالات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدء التسجيل في برنامج «التدريب أثناء العمل»، بالتنسيق مع شركة هواوي للاتصالات والتقنية.

وقال الصندوق إن باب التسجيل مفتوح حتى الأحد الموافق 13 أغسطس، حسب منشور على صفحة وزارة العمل بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». للتسجيل في البرنامج اضغط هنا.

التدريب الوظيفي

وفي الخامس من أغسطس الجاري، أشرف الصندوق على تنفيذ برنامج التدريب الوظيفي الخاص بموظفي القطاع الحكومي، وشارك وزير العمل المهندس علي العابد الرضا في حفل اختتام المرحلة الأولى من البرنامج.

وحضر البرنامج أكثر من 80 متدربًا من الوزارات والمؤسسات والهيئات في أربعة مجالات إدارية شملت تخصصات «كتابة الرسائل الإدارية والتقارير، وإعداد الحساب الختامي، ودورة حول بناء فريق العمل، ودورة أخرى في مهارات التواصل الفعال».

كما منح الوزير شهادات المشاركة للمتدربين، بحضور مستشار الوزير، ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، ومدير عام مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بصندوق تنمية الموارد البشرية.

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