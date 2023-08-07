المنفي يبحث مع حفتر في بنغازي الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد بمدينة بنغازي، اجتماعًا مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، لبحث تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عادلة ونزيهة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول تقييم سُبل مواجهة تحديات الأمن القومي عبر الحدود الليبية.

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الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية في بنغازي

وزار المنفي مدينة بنغازي اليوم الأحد، حيث تفقد عددًا من المشاريع التنموية بالمدينة، والوقوف علي متطلبات استكمالها قبل انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام، المقرر غدًا الإثنين بمدينة بنغازي.

ورافق المنفي خلال جولته في بنغازي كل من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وأعضاء لجنة الإعمار والاستقرار برئاسة حاتم العريبي، بحسب صور جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.