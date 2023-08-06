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مستذكرا الحالة الليبية.. الرئيس الجزائري يرفض التدخل العسكري في النيجر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 06 أغسطس 2023, 11:42 مساء
مستذكرا الحالة الليبية.. الرئيس الجزائري يرفض التدخل العسكري في النيجر
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال مشاركته في ندوة البعثات الدبلوماسية بالجزائر، 8 نوفمبر 2021. (الرئاسة الجزائرية)
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حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من عواقب التدخل العسكري في النيجر، الذي «لا ينجر عنه إلا المشاكل»، مستدلاً بما جرى في ليبيا.

وكان تبون يتحدث عن حل أزمة النيجر خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام االجزائري، ليل الأحد، مشددًا على «ضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية في النيجر»، معربا عن «رفضه التام والقطعي للتدخل العسكري» في هذا البلد.

كما أكد رئيس الجزائر على أن «التدخل العسكري لا يحل أي مشكل وأن الأمور لا تحل إلا بالمنطق»، محذرًا من أي عمل يؤدي إلى «إشعال الساحل بأكمله».

ويأتي موقف الجزائر مرة أخرى مع انتهاء مهلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» اليوم الأحد التي هددت بالتدخل العسكري في حال رفض الانقلابيين إعادة الرئيس محمد بازوم المحتجز إلى منصبه.

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مهلة «إيكواس» لقادة الانقلاب في النيجر
وأمهلت دول «إيكواس»، في 30 من يوليو الماضي وبعد 4 أيام من الانقلاب، قادة الانقلاب 7 أيام، أي حتى مساء الأحد، لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام «القوة». وقال مفوض «إيكواس» عبد الفتاح موسى إن قادة أركان جيوش المجموعة وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، تشمل كيفيةَ وتوقيتَ نشر هذه القوات.

وأصدر مجلس الشيوخ النيجيري، السبت، قرارًا برفض طلب تقدم به الرئيس بولا أحمد تينوبو للموافقة على نشر قوات نيجيرية في جمهورية النيجر لإعادة بازوم للسلطة.

وأوفد رئيس نيجيريا قبل يومين بصفته يرأس أيضًا «إيكواس» وفد إلى الجزائر وليبيا لاستطلاع موقف قادتها بشأن التدخل العسكري في النيجر.

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